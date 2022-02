Gigi Becali i-a gasit inlocuitor lui Vali Cretu: Florin Achim, ultima data la Clinceni

Articol de GSP - Publicat miercuri, 09 februarie 2022, 20:39 / Actualizat miercuri, 09 februarie 2022 22:57FCSB il aduce pe Florin Achim (30 de ani, fundas dreapta), liber de contract dupa despartirea de Academica Clinceni.FCSBBecali a confirmat in direct noul transfer: "L-am luat, poate sa joace de meciul urmator"Vali Cretu l-a dezamagit pe Becali cu ultimele prestatii, in special dupa gafa comisa de acesta in meciul cu FCU Craiova, la primul gol al oltenilor."Cretu ne-a *curatat* iar. ... citeste toata stirea