Gigi Becali i-a stabilit soarta lui Eduard Radaslavescu

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 01 aprilie 2024, 13:15 / Actualizat luni, 01 aprilie 2024 13:15Dupa ce l-a scos de pe teren in minutul 29 al meciului Farul - FCSB 0-1, Gigi Becali spune ca-i va da in continuare sanse lui Eduard Radaslavescu.Omul de afaceri a dezvaluit in aceasta dimineata ca inca are incredere in jucatorul adus de la Farul in vara lui 2022, pentru 800.000 de euro. Anunta ca va juca in partida cu Universitatea Craiova, desi va incepe meciul ca rezerva, si ca nu ... citește toată știrea