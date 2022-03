Gigi Becali i-a stabilit viitorul lui Andrei Vlad: "E greu sa se mai intoarca acum"

Articol de GSP - Publicat luni, 07 martie 2022, 12:33 / Actualizat luni, 07 martie 2022 13:12Gigi Becali, finantatorul celor de la FCSB, a vorbit despre situatia lui Andrei Vlad, lasat in afara lotului la meciul cu FC Voluntari.Scos din lot de Becali dupa gafa monumentala de la meciul cu FC Arges, Andrei Vlad nu se va intoarce prea curand in poarta ros-albastrilor. Inlocuitorul sau, Stefan Tarnovanu a impresionat in meciul cu ilfovenii si va ramane titular intre "buturile" celor de la FCSB. ... citeste toata stirea