Gigi Becali ia peste picior rivalele: "Am vazut eu ce vedete au!" + "Le multumesc ca l-au luat ei pe Borza!"

Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 12 februarie 2024, 12:35 / Actualizat luni, 12 februarie 2024 12:35FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 1-0, in runda cu numarul 25 din Superliga. Gigi Becali a prins curaj si critica strategia rivalei CFR Cluj.Rapid s-a impus cu 1-0 in derby-ul "feroviar" contra lui CFR Cluj. Giulestenii sunt la 9 puncte in spatele liderului FCSB, dar Gigi Becali o considera mai periculoasa pe CFR Cluj, chiar daca a criticat strategia formatiei finantate de Ioan Varga. ... citește toată știrea