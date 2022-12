Gigi Becali ii da planurile peste cap lui Pintilii: "Ce sa facem? Nu, tata!"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 21 decembrie 2022, 12:14 / Actualizat miercuri, 21 decembrie 2022 12:38Gigi Becali, patronul de la FCSB, spune ca nu va transfera niciun jucator in aceasta iarna. O veste proasta pentru staff-ul tehnic, intrucat antrenorul Mihai Pintilii astepta intariri.Luni seara, dupa ultimul meci al lui FCSB din acest an, 1-0 cu FC Botosani, antrenorul Mihai Pintilii a lasat de inteles ca asteapta intariri la nivel de lot in fereastra de transferuri din iarna."Nu am ... citeste toata stirea