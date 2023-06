Articol de Adrian Jitea - Publicat luni, 12 iunie 2023, 22:17 / Actualizat luni, 12 iunie 2023 22:19Gigi Becali a confirmat informatia anuntata in exclusivitate de Gazeta Sporturilor, oferta pentru Alexandru Baluta (29 de ani).In vara anului trecut, Gigi Becali si Mihai Rotaru au dezvaluit o intelegere din culise, conform careia FCSB si CS Universitatea Craiova nu vor mai licita pentru aceiasi fotbalisti in mercato.FCSBRade de transferurile incercate de FCSB: "Cu ei vrei sa ajungi in ... citeste toata stirea