Gigi Becali il acuza direct ca s-a dat lovit cu Farul: "Ii dau amenda, 10-15 mii!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 15 decembrie 2024 23:37 / Actualizat duminica, 15 decembrie 2024 23:41Conflict neasteptat in vestiarul campioanei! Gigi Becali, 66 de ani, sustine ca fundasul Siyabonga Ngezana (27) se da accidentat, asta in conditiile in care sud-africanul ar avea unda verde sa joace din partea medicului echipei. Patronul FCSB spune ca-l va amenda pe fotbalist.Siyabonga Ngezana nu a mai jucat la FCSB de la inceputul lunii, cand evolua 84 de minute in victoria ... citește toată știrea