Gigi Becali il scoate din echipa pe fotbalistul despre care a spus ca va fi "cel mai mare din Romania": "Nu va mai fi titular"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 02 februarie 2022, 13:22 / Actualizat miercuri, 02 februarie 2022 13:50Malcom Edjouma (25 de ani), al carui transfer la FCSB a fost rezolvat astazi, ii va lua locul in primul "11" al echipei ros-albastre lui Adrian Sut (22).Gigi Becali a perfectat primul transfer la iernii. La FCSB ajunge Malcom Edjouma, jucator in schimbul caruia vicecampioana le plateste celor de la FC Botosani in jur de 350.000 euro.Edjouma, jucator apreciat de patronul Gigi Becali, ... citeste toata stirea