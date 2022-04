Gigi Becali, inainte de CFR Cluj - FCSB: "N-au cum sa ne bata, dar imi e teama de Kovacs, e prieten cu Balaj..."

Articol de GSP - Publicat joi, 14 aprilie 2022, 10:54 / Actualizat joi, 14 aprilie 2022 11:21Gigi Becali, patronul FCSB, a prefatat derby-ul de duminica, cu CFR Cluj, si a vorbit despre arbitrul acelui meci, Istvan Kovacs.CFR Cluj - FCSB se va juca duminica, 17 aprilie, la ora 20:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro si in direct la TV pe Digi Sport1, Orange Sport 1 si Look Sport+.Omul de afaceri este sigur ca formatia lui are prima sansa la victorie impotriva liderului din play-off-ul Ligii 1 ... citeste toata stirea