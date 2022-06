Gigi Becali incearca sa aduca la FCSB un fotbalist de nationala: "L-am pus pe Tanase sa discute cu el"

Articol de GSP - Publicat marti, 07 iunie 2022, 11:51 / Actualizat marti, 07 iunie 2022 12:27Gigi Becali (63 de ani) l-a "delegat" pe Florin Tanase sa ia legatura cu Ionut Nedelcearu, fundas la Crotone, in Italia, ca sa afle daca stoperul in varsta de 26 de ani ar fi interesat sa semneze cu FCSB. Cei doi fotbalisti au fost coechipieri la prima reprezentativa a Romaniei.FCSB s-a despartit de Paulo Vinicius si Andrei Miron, iar Iulian Cristea s-a accidentat la genunchi in tricoul echipei ... citeste toata stirea