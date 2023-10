Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 02 octombrie 2023, 15:25 / Actualizat luni, 02 octombrie 2023 15:47Gigi Becali, patronul FCSB, l-a intepat pe rivalul sau, Mihai Rotaru, finantatorul Universitatii Craiova.Omul de afaceri spune ca o considera pe Universitatea Craiova o rivala in lupta la titlu, chiar daca in meciul direct formatia ros-albastra s-a impus cu 3-0.RAPIDGigi Becali acuza frontal: "Rapid are prietenie mai mare cu FRF decat are CFR Cluj"Gigi Becali, ironie pentru ... citeste toata stirea