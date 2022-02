Gigi Becali, investitie impresionanta * Pe ce cheltuie 10 milioane de euro: "Am fagaduit asta acum 13-14 ani"

Articol de GSP - Publicat duminica, 06 februarie 2022, 14:45 / Actualizat duminica, 06 februarie 2022 15:17Gigi Becali nu a facut investitii impresionante in campania de transferuri a celor de la FCSB, dar e decis sa cheltuie o suma impresionanta pentru a construi o biserica.Omul de afaceri a decis in 2010 sa ridice o biserica in Pipera. Patronul FCSB s-a implicat personal, iar constructia este aproape de finalizare.Sute de persoane s-au adunat in fata casei lui Gigi Becali * Ce i-au ... citeste toata stirea