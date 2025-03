Gigi Becali l-a contrazis pe Mihai Stoica * Ce se intampla cu Darius Olaru

Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 13 martie 2025, 19:28 / Actualizat joi, 13 martie 2025 19:38Gigi Becali, patronul de la FCSB, a declarat ca Darius Olaru (27 de ani), mijlocasul ofensiv si capitanul echipei, va juca "in ultimele 2-3 meciuri de play-off".Olaru s-a accidentat la inceputul anului, in cantonamentul din Antalya. Darius a suferit o luxatie a umarului, a fost operat, iar acum e in recuperare. Recent, Mihai Stoica, presedintele Consiliului de Administratie de la FCSB, a ... citește toată știrea