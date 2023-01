Gigi Becali l-a scos pe Deian Sorescu la pauza cu Hermannstadt! Debut nefericit pentru ex-dinamovist

Articol de GSP - Publicat duminica, 22 ianuarie 2023, 21:50 / Actualizat duminica, 22 ianuarie 2023 22:03La debutul la FCSB, cu Hermannstadt, Deian Sorescu (25 de ani) a fost schimbat la pauza, cand scorul era 0-0!Deian Sorescu, imprumutat de FCSB de la Rakow in aceasta luna, a inceput meciul cu Hermannstadt ca titular, in banda dreapta a defensivei.Nu a avut realizari in prima parte, iar la pauza a fost inlocuit cu Valentin Cretu.FCU CRAIOVA - UTA 1-1Imagini-soc din Banie! Mititelu Jr. ... citeste toata stirea