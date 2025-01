Gigi Becali, la prima interventie din 2025 * A anuntat ce se intampla cu transferurile lui Olaru si Tarnovanu: "L-a sunat Giovanni"

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 07 ianuarie 2025, 18:24 / Actualizat marti, 07 ianuarie 2025 19:06Gigi Becali (66 de ani), patronul celor de la FCSB, a intrat in direct si a explicat situatia celor doi jucatori ai campioanei care ar putea pleca in aceasta iarna. Este vorba despre portarul Stefan Tarnovanu (24 de ani) si capitanul Darius Olaru (26 de ani).La prima interventie din 2025, finantatorul ros-albastrilor a explicat faptul ca pentru Tarnovanu nu exista oferte in acest moment, ... citește toată știrea