Gigi Becali n-a scapat ocazia de a-l taxa pe Dan Sucu: "Nu ai cum! Noi suntem idioti?!"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat luni, 15 aprilie 2024, 09:03 / Actualizat luni, 15 aprilie 2024 10:28Euforic dupa victoria obtinuta de FCSB in Gruia, 1-0 cu CFR Cluj, Gigi Becali, a amintit discutia pe care a avut-o cu omologul de la Rapid, Dan Sucu.FCSB a mai facut un pas mare spre titlu, duminica, in Gruia, gratie victoriei inregistrate in fata CFR-ului (1-0). Ros-albastrii s-au distantat la 13 puncte in fruntea clasamentului si pot fi deja campioni la jumatatea play-off-ului daca ... citește toată știrea