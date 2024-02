Gigi Becali, pregatit sa cumpere marca "Steaua": "O iau si se termina balciul, asta e impacarea!"

Articol de Alexandru Stanciu - Publicat marti, 13 februarie 2024, 12:00 / Actualizat marti, 13 februarie 2024 14:36Finantatorul de la FCSB, Gigi Becali (65 de ani) a anuntat ca este pregatit sa cumpere marca "Steaua", dar sub anumite conditii.Aflat in proces cu CSA Steaua pentru marca, Becali vrea sa faca pace intre cele doua tabere.SondajTopul celor mai iubite echipe de fotbal din Romania, conform ultimului sondaj INSCOP * FCSB, in scadere + FCU Craiova nu intra in "play-off"Gigi ... citește toată știrea