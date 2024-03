Gigi Becali, prima mutare din vara la FCSB: "E jucatorul nostru"

Articol de Adrian Duta - Publicat joi, 07 martie 2024, 13:43 / Actualizat joi, 07 martie 2024 14:44Gigi Becali, patronul de la FCSB, s-a hotarat. Il pastreaza pe Alexandru Musi in sezonul viitor, acum fiind imprumutat la Petrolul.Atacantul Petrolului face un sezon bun si i-a impresionat pe cei de la FCSB, atat pe MM Stoica, cat si pe Gigi Becali. Astfel, ros-albastrii s-au hotarat sa il tina in lot sezonul viitor. Alexandru Musi are 19 ani, astfel ca va fi eligibil pentru regula U21 inca ... citește toată știrea