Gigi Becali, prima reactie dupa ce a revenit pe primul loc cu FCSB: "Extraordinar!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 08 decembrie 2024, 22:57 / Actualizat duminica, 08 decembrie 2024 23:02Gigi Becali, 66 de ani, patronul FCSB, a comentat victoria cu FC Botosani, 2-1, in urma careia ros-albastrii au urcat pe prima pozitie in Superliga, o premiera in acest sezon de campionat.Campioana en-titre a revenit pe primul loc in Superliga abia in etapa 19. Gigi Becali spune ca se astepta chiar la mai mult, raportandu-se la jocul prestat de elevii lui Elias Charalambous. ... citește toată știrea