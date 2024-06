Gigi Becali, prima reactie dupa ce FCSB a picat cu Virtus in Champions League * Ce spune despre ofertele pentru jucatorii de la echipa sa

Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 18 iunie 2024, 17:02 / Actualizat marti, 18 iunie 2024 17:22Gigi Becali, patronul de la FCSB, a vorbit despre primul adversar al echipei ros-albastre in preliminariile Champions League, Virtus.FCSB a avut noroc la tragerea sorti in primul tur preliminar UCL, va da peste campioana din San Marino. Gigi Becali nici nu ia in considerare sa nu ajunga in turul doi.Gigi Becali: "Nici nu voiam sa iau in considerare primul tur""Mergem sa castigam meciul. ... citește toată știrea