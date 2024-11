Gigi Becali, prima reactie dupa scandalul Mircea Lucescu vs Steaua: "Nu poti"

Articol de Romeo Ene - Publicat miercuri, 13 noiembrie 2024, 18:53 / Actualizat miercuri, 13 noiembrie 2024 18:53Gigi Becali (66 de ani), patronul FCSB-ului, a oferit prima reactie in legatura cu scandalul momentului din fotbalul romanesc. Steaua ar urma sa-l dea in judecata pe Mircea Lucescu (79 de ani), selectionerul Romaniei, deoarece continua ca in aparitiile publice sa foloseasca numele Steaua in loc de FCSB.Asa cum GSP.ro a anuntat in exclusivitate, Steaua a inceput operatiunea de ... citește toată știrea