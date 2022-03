Gigi Becali s-a convins * Salariu marit pentru Octavian Popescu: "Masina nu i-a fost oprita din contract"

Articol de GSP - Publicat marti, 08 martie 2022, 10:24 / Actualizat marti, 08 martie 2022 10:47Convins de evolutiile bune pe care Octavian Popescu (19 ani) le-a avut in acest sezon, Gigi Becali e gata sa-i mareasca salariul acestuia.Mijlocasul ofensiv cerut cu insistenta de Gigi Becali la echipa nationala are un salariu lunar de 3.000 de euro, dar Mihai Stoica spune ca patronul ros-albastrilor ii va mari in curand remuneratia.FCSBFenomenul Octavian Popescu redeschide controversa: fotbal ... citeste toata stirea