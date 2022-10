Gigi Becali s-a dus in cantonament dupa meciul cu Silkeborg: "L-am luat pe fiecare in parte la discutii" + Mesaj pentru Coman: "Ba, da pase!"

Articol de GSP - Publicat luni, 17 octombrie 2022, 10:43 / Actualizat luni, 17 octombrie 2022 11:20Gigi Becali, patronul lui FCSB, spune ca a uitat deja de umilinta cu Silkeborg din Conference League, 0-10 la general, in dubla mansa.Latifundiarul a mers in cantonamentul echipei dupa a doua infrangere cu danezii si a dezvaluit ce mesaje a avut pentru jucatori.Gigi Becali, discutii individuale cu jucatorii de la FCSB"Meciurile cu Silkeborg le-am uitat, 5-0, le-am uitat. Am si fost la ... citeste toata stirea