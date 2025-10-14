Editeaza

Gigi Becali s-a orientat catre un jucator din Superliga, dupa accidentarea lui Mihai Popescu: "Dau 500.000 de euro"

Sursa: Gazeta Sporturilor
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 05:32
12 citiri
Articol de Adrian Duta - Publicat luni, 13 octombrie 2025 18:28 / Actualizat luni, 13 octombrie 2025 20:08
Mihai Popescu, fundasul central de la FCSB, e suspect de ruptura a ligamentelor incrucisate, accidentare suferita in timpul meciului Romania - Austria 1-0. Stoperul ar urma sa lipseasca de pe gazon cel putin jumatate de an. Gigi Becali, patronul campioanei, a numit aparatorul pe care l-ar putea aduce in locul lui Popescu.
E vorba de nimeni altul decat Mario Tudose, de la FC Arges. FCSB a ...citește toată știrea

