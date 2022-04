Gigi Becali s-a scuzat in direct, dupa victoria cu CFR Cluj: "Nu mai scot niciodata o vorba in fata lui. Acum e *doctor*!"

Articol de GSP - Publicat luni, 18 aprilie 2022, 10:33 / Actualizat luni, 18 aprilie 2022 10:59Gigi Becali (63 de ani), patronul FCSB, a comentat victoria cu CFR Cluj, scor 1-0. Latifundiarul l-a laudat pe "centralul" Istvan Kovacs (37), care l-a eliminat pe Mateo Susic in minutul 43.Daca Dan Petrescu a criticat in termeni duri arbitrajul "centralului" din Carei, Gigi Becali a facut exact opusul. Contestatar al lui Kovacs in trecut, Gigi Becali spune ca oficialul cu ecuson FIFA "si-a sters ... citeste toata stirea