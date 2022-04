Gigi Becali se teme de o echipa in play-off: "Poate da iar pe langa minge cu CFR Cluj!"

Articol de GSP - Publicat marti, 19 aprilie 2022, 20:40 / Actualizat marti, 19 aprilie 2022 20:44Gigi Becali, patronul FCSB, sustine ca se teme in play-off de FC Arges. Indirect, finantatorul vicecampioanei spune ca pitestenii ar putea s-o lase mai moale in partida cu CFR Cluj.CONTEXT: Joao Miguel (28 de ani), stoperul lui FC Arges, a comis-o decisiv la precedentele doua partide directe cu CFR Cluj.Duelul din returul sezonului regulat, 1-0 pentru CFR, a fost transat de o gafa mare a lui ... citeste toata stirea