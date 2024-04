Gigi Becali se teme! L-ar putea pierde pe Florinel Coman: "M-am bucurat ca nu a jucat bine la nationala"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat luni, 01 aprilie 2024, 10:25 / Actualizat luni, 01 aprilie 2024 10:25Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a vorbit despre sansele de transfer ale lui Florinel Coman (25 de ani), golgheterul Superligii cu 15 reusite in actualul sezon.Becali a sustinut ca nu are nicio informatie despre o oferta pentru Florinel Coman. In plus, finantatorul "ros-albastrilor" si-a exprimat dorinta de a-si pastra vedeta pana reuseste sa se califice cu echipa pe care o ... citește toată știrea