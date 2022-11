Gigi Becali si-a facut calculele pentru titlu: "Eu eram cel mai tare la matematica"

Articol de GSP - Publicat luni, 07 noiembrie 2022, 12:02 / Actualizat luni, 07 noiembrie 2022 12:36Gigi Becali, patronul de la FCSB, si-a facut calculele pentru titlu dupa victoria cu Rapid, scor 3-1.FCSB este pe locul 7 cu 23 de puncte, 17 sub liderul Farul. Ros-albastrii au doua meciuri in minus, restantele cu FC Botosani si CFR Cluj. Becali vrea ca FCSB sa intre in play-off la 4 puncte distanta de Farul, dupa injumatatire. Asta ar insemna ca dupa cele 30 de etape din sezonul regulat, ... citeste toata stirea