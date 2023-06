Articol de Sergiu Alexandru - Publicat joi, 01 iunie 2023, 19:38 / Actualizat joi, 01 iunie 2023 19:54Gigi Becali l-a laudat pe rivalul sau, Gica Hagi, in fata caruia a pierdut din nou un titlu de campioana.Patronul FCSB a vorbit despre metodele lui Gica Hagi de a lucra cu jucatorii si rezultatele pe care le obtine. In plus, Becali este de parere ca FCSB ar avea rezultate foarte bune cu Hagi, dar stie ca nu ar putea exista o noua colaborare intre ei.DEZVALUIRITitlul se castiga cu decalog ... citeste toata stirea