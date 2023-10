Articol de Sergiu Alexandru - Publicat marti, 03 octombrie 2023, 07:58 / Actualizat marti, 03 octombrie 2023 10:08Dupa FCSB - U Cluj 2-2, dorind sa scoata in evidenta o faza care l-a nemultumit, Gigi Becali a fortat din nou limitele si a inceput sa explice in direct ce procedeu tehnic ar fi trebuit sa foloseasca Alexandru Baluta.La 0-0, in minutul 5, FCSB a plecat excelent pe contraatac, iar mingea a ajuns in careul clujenilor, la Alexandru Baluta. Extrema de la FCSB a incercat o finalizare ... citeste toata stirea