Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat sambata, 04 martie 2023, 08:41 / Actualizat sambata, 04 martie 2023 08:41Gigi Becali i-a socat pe toti de la echipa cand a ordonat ca Octavian Popescu si Florinel Coman sa fie titulari in acelasi timp, iar cel care urma sa piarda primul 11 era Malcom Edjouma, in fapt, fotbalistul numarul 1 in acest campionat: are 11 goluri produse, toate din actiune, tot 11 are si Compagno la FCSB, insa mai mult de jumatate sunt din penalty. ... citeste toata stirea