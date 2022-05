Gigi ii vrea ajutorul, dar George Simion e categoric: "Pentru mine, Steaua a murit cand a luat-o Becali"

Articol de GSP - Publicat marti, 03 mai 2022, 13:12 / Actualizat marti, 03 mai 2022 13:25Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvaluit azi ca vrea ca George Simion, presedintele AUR, sa-l ajute sa joace pe stadionul Ghencea, construit din bani publici.George Simion a fost motorul AUR in campania pentru alegerile parlamentare. Este un activist civic care militeaza, in principal, pentru unirea Romaniei cu Republica Moldova. Liderul AUR are o stransa legatura cu fenomenul ultras.Este membru ... citeste toata stirea