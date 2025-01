Gigi Netoiu l-a transferat pe fostul jucator al lui Dinamo * 5 nume noi la FC Voluntari

Articol de Remus Dinu - Publicat sambata, 11 ianuarie 2025, 14:42 / Actualizat sambata, 11 ianuarie 2025 15:25FC Voluntari, clubul condus in acest moment de Gigi Netoiu, trece prin schimbari drastice de la saptamana la saptamana. Ilfovenii l-au numit "principal" pe Mihai Iosif, fostul antrenor al Rapidului, acum se intaresc in vederea reluarii sezonului, obiectivul declarat fiind revenirea pe prima scena. Noul tehnician va avea in subordine cateva noutati la nivelul lotului, inclusiv un fost ... citește toată știrea