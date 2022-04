Gino Iorgulescu si-a depus candidatura pentru al treilea mandat si a devansat alegerile LPF: "Le facem acum, in mai, nu in septembrie. Sunt multumit de mine"

Articol de Marius Margarit - Publicat marti, 19 aprilie 2022, 14:46 / Actualizat marti, 19 aprilie 2022 15:29Azi, la sediul LPF, a avut loc Adunarea Generala a forului, iar Gino Iorgulescu (65 de ani) a sustinut o conferinta presa in care si-a depus oficial candidatura pentru cel de-al treilea mandat de presedinte.Ales pentru prima data in fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal in noiembrie 2013, cand l-a invins pe Dumitru Dragomir, Gino Iorgulescu a anuntat ca va candida pe 24 mai pentru al ... citeste toata stirea