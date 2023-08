Articol de Andra Mocanu - Publicat sambata, 26 august 2023, 16:39 / Actualizat sambata, 26 august 2023 17:10Ultrasii din peluzele romanesti continua sa protesteze la adresa Jandarmeriei, dar si la adresa celor de la LPF, dupa vestea ca in culise se lucreaza la o inasprire a Legii 4/2008, cea care are menirea de a-i pedepsi pe agitatorii de pe stadioane.Vineri seara, suporterii din factiunea ultranationalista "Uniti sub Tricolor", gruparea radicala care, pe durata ultimilor 10 ani, a ... citeste toata stirea