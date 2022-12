Giovanni Becali dezvaluie de ce jucatorul lui a plecat de la Farul: "L-am vazut in loja si i-am zis: *Ce faci, ma, aici?*"

Articol de GSP - Publicat marti, 27 decembrie 2022, 17:26 / Actualizat marti, 27 decembrie 2022 17:26Robert Moldoveanu (23 de ani) s-a despartit luni de Farul. Giovanni Becali, consilierul firmei de impresariat care se ocupa de fostul jucator de la Dinamo, sustine ca accidentarile l-au impiedicat pe atacant sa se impuna sub comanda lui Hagi.Moldoveanu a ajuns la Farul in ianuarie 2022. In acest sezon a bifat 10 meciuri si un gol. In total, Moldoveanu are 26 de prezente in tricoul ... citeste toata stirea