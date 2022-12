Gloria Bistrita Nasaud incepe in forta campania de achizitii de iarna. A semnat cu jucatori plecati de la Steaua, Ripensia, Concordia si Unirea Dej

Gloria Bistrita Nasaud pare sa se transforme in noul "El Dorado" cel putin la nivelul Ligii 3. Echipa unde antrenor este Adrian Falub si-a anuntat joi, 15 decembrie 2022, primele achizitii pentru partea a doua a sezonului, in care tinteste promovarea in Liga 2.Liderul Seriei a 10-a a Ligii 3 a semnat cu Costinel Gugu, Harald Fridrich, Gabriel Deac si Alexandru Ionut Rus, toti avand experiente in Liga 2.La echipa din Bistrita evolueaza jucatori ca Ovidiu Stoianof, Marius Curtuius, Alexandru ... citeste toata stirea