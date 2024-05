Gloria Buzau a condus, dar a scapat printre degete toate punctele, a suferit prima infrangere si amana promovarea. CSC Selimbar reuseste prima sa victorie in play-off si strica sarbatoare trupei lui Prepelita

In fata unei echipe care nu castigase niciun meci in play-off in primele sapte etape, "campioana" remizelor in acest turneu avea nevoie de un punct pentru a bifa matematic promovarea in SuperLiga. Gloria Buzau chiar a condus in deplasarea de la Cisnadie, in runda a 8-a play-off-ului Ligii 2, insa a fost egalata pana in pauza si mai apoi, in partea secunda, a mai primit un gol, astfel ca a cedat cu scorul de 1-2 intalnirea cu CSC Selimbar si isi amana cel putin inca un meci indeplinirea ... citește toată știrea