Gloria Buzau, achizitie importanta! A adus un atacant care a inceput sezonul in SuperLiga. Comunicatul clubului si prima reactie a jucatorului

Achizitie din SuperLiga facuta de Gloria Buzau! A profitat de faptul ca Universitatea Cluj a renuntat zilele trecute la Alexandru Boiciuc si l-a prezentat vineri, 9 septembrie. Atacantul de 25 de ani, din Republica Moldova, poate debuta pentru buzoieni in etapa a 6-a a Ligii 2.Alexandru Boiciuc a semnat cu Gloria Buzau!Alexandru Boiciuc a intrat deja in programul normal de pregatire al lui Cristian Pustai, mai ales ca in actuala stagiune a jucat cateva partide pentru clujeni in prima divizie. ... citeste toata stirea