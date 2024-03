Gloria Buzau bate Corvinul la primul meci acasa in 2024 si face inca un pas spre play-off. Andrei Prepelita: "Cea mai mare frica e de a castiga"

Gloria Buzau este in grafic dupa primele doua etape din cele patru ramase de disputat in 2024 din sezonul regular al Ligii 2.Dupa succesul lejer cu ultima clasata Progresul Spartac (scor 5-1 la Buftea), trupa lui Andrei Prepelita si-a inceput jocurile de acasa din noul an cu o victorie la limita in fata Corvinului Hunedoara, a doua clasata si o echipa deja calificata matematic in play-off, pe care cel mai probabil o va mai intalni de alte doua ori in grupa promovarii.Cu 2-1 s-a impus Gloria ... citește toată știrea