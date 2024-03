Gloria Buzau castiga acasa dupa 5 luni si urca pe loc direct promovabil * Clasamentul actualizat din Liga 2

Articol de Adrian Jitea - Publicat vineri, 01 martie 2024, 18:55 / Actualizat vineri, 01 martie 2024 18:58Gloria Buzau a invins-o pe Corvinul Hunedoara, scor 2-1, in deschiderea rundei cu numarul 17 din Liga 2.Programul complet al rundei cu numarul 18 din Liga 2Gloria Buzau nu mai castigase acasa, in campionat, de pe 16 septembrie 2023, cand trecea cu 1-0 de Alexandria. A facut-o astazi, in fata revelatiei Corvinul Hunedoara, si a urcat pe loc direct promovabil.POLI IASI - DINAMOPoli ... citește toată știrea