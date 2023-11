Etapa a 13-a a Ligii 2 continua astazi, vineri, cu doua meciuri, dupa ce a debutat joi seara la Targoviste, unde CS Mioveni s-a impus cu 2-0 in fata Chindiei.Primul meci al zilei are loc de la ora 16:00, la Buzau, unde se intalnesc Gloria si Ceahlaul Piatra Neamt, iar a doua partida incepe de la ora 18:00, la Mioveni, intre Campionii FC Arges si Unirea Slobozia.Gloria Buzau nu a castigat acasa in ultimele doua jocuriMeciul de la Buzau aduce fata in fata doua dintre echipele cu drept de ... citeste toata stirea