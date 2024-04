Gloria Buzau - CSC Selimbar se joaca ACUM, in incheierea etapei a 3-a a play-off-ului Ligii 2. Sibienii pot egala liderul

Stadionul Gloria din Buzau gazduieste astazi, 11 aprilie 2024, de la ora 19:00, ultimul meci al etapei a 3-a a play-off-ului Ligii 2, prima intermediara dintre cele trei din acest turneu.Gloria Buzau intalneste pe teren propriu CSC Selimbar, echipa care a condus in mare parte acest sezon, dar care dupa primul joc din play-off a cazut pe locul 2, in spatele Unirii Slobozia.Pentru trupa lui Andrei Prepelita va fi primul joc acasa in acest turneu, in timp ce pentru cea condusa de Claudiu ... citește toată știrea