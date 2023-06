Gloria Buzau se afla in pragul numirii noului antrenor, mai ales ca datele la care echipele din Liga 2 si-au anuntat reunirea se apropie. Din informatiile Liga2.ro, clubul care sezonul trecut a jucat barajul de promovare in SuperLiga Romaniei, contra UTA, este aproape sa se inteleaga cu Andrei Prepelita.Gloria Buzau, in discutii avansate cu Andrei Prepelita!In varsta de 37 de ani, Prepelita putea fi o varianta si pentru Unirea Slobozia, dar in cele din urma acolo s-a mers pe mana chiar ... citeste toata stirea