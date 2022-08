Gloria Buzau evita in prelungiri infrangerea in fata nou-promovatei CSM Slatina. Oltenii au fost aproape de o noua surpriza

Parcursul fara greseala in noul sezon al Gloriei Buzau s-a incheiat in etapa a 3-a, cand echipa antrenata de Cristian Pustai a evoluat chiar pe teren propriu. Cu scorul de 1-1 a terminat meciul cu nou-promovata CSM Slatina, pe care a egalat-o in prelungiri, evitand, astfel, esecul.Ambele echipe au trimis mingea in bara in acest meci. Buzoienii au facut-o de doua ori, iar slatinenii o data, chiar la ultima faza.Etapa a 3-a a Ligii 2 a debutat in aceasta dimineata, de la ora 11:00, cu cinci ... citeste toata stirea