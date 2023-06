Este vara schimbarilor majore in Liga 2, competitie unde mai multe echipe se reorganizeaza dupa ultimul sezon si isi schimba inclusiv antrenorul. Printre acestea se numara si Gloria Buzau, formatie care a ratat promovarea in SuperLiga in urma barajului pierdut cu prim-divizionara UTA Arad (0-0 la Buzau si 1-5 la Arad).Despartita de Adrian Mihalcea (47 de ani), caruia i-a expirat contractul, trupa din Crang este aproape sa-si numeasca noul antrenor. Din informatiile Liga2.ro, joi, la Buzau a ... citeste toata stirea