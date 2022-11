Gloria Buzau pierde din nou in fata Concordiei Chiajna, in Crang, si pana la finalul etapei poate iesi in afara locurilor de play-off. Ilfovenii raman tot cu sanse mici la Top 6

Declaratiile facute de presedintele si antrenorul Concordiei, ca nu mai cred in calificarea in play-off si se gandesc deja la evitarea retrogradarii, au fost "muscate" din plin de "gloriosii" buzoieni. Chiajna, la fel ca in finalul sezonului regular trecut, atunci cand miza jocului a fost mult mai mare, s-a impus cu scorul de 1-0 si isi mentine sansele, mici, de a prinde un loc in Top 6.In schimb, Gloria Buzau, in urma acestui esec, va parasi cu siguranta pana la incheierea rundei a 15-a a ... citeste toata stirea