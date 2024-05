Gloria Buzau pierde la Selimbar si amana sarbatoarea promovarii!

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat vineri, 03 mai 2024, 09:24 / Actualizat vineri, 03 mai 2024 19:01Gloria Buzau a fost invinsa cu 2-1 la Selimbar, in etapa a 8-a din play-off, dupa ce a condus cu 1-0. Omul meciului, Visic, cu o "dubla" in contul amfitrionilor. Buzoienii sunt pe locul 4, au 5 puncte in fata lui Csikszereda, si le mai trebuie unul ca sa rezolve promovarea directa in Superliga.Corvinul Hunedoara si CSC Selimbar nu au drept de promovare.Vezi aici programul complet al ... citește toată știrea