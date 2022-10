Gloria Buzau - Progresul Spartac se joaca de la ora 16:00. Echipa lui Adrian Mihalcea e favorita la victorie si la accederea pe un loc de play-off

Penultimul meci al etapei a 11-a a Ligii 2 este programat sa se dispute astazi, 24 octombrie, de la ora 16:00, pe stadionul Gloria din Buzau. Echipa gazda, Gloria, intalneste una dintre cele cinci promovate din Liga 3, pe Progresul Spartac, si porneste inaintea jocului, fara nicio indoiala, cu prima sansa de a obtine victoria.Cu un succes astazi, trupa din Crang va urca pe locurile de play-off, primul obiectiv pe care il are in acest sezon. In schimb, formatia bucuresteana tot laudata pentru ... citeste toata stirea