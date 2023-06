Gloria Buzau ramane in Liga 2 dupa ce a pierdut barajul de promovare jucat cu UTA Arad (1-5 la general, dupa 0-0 acasa si 1-5 in deplasare). La echipa din Crang urmeaza noi schimbari majore, dupa ce nu s-a reusit nici la finalul acestui sezon accederea in prima liga. Acum, cu Adrian Mihalcea antrenor, a fost cel mai aproape, ajungand in play-off si mai apoi in baraj.Nu numai antrenorului Adrian Mihalcea ii expira contractul, ci si multora dintre jucatori.Bogdan Otelita a lasat Gloria Buzau ... citeste toata stirea